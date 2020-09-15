РИАМО - 15 сен. В ходе торгов цена продажи земельного участка площадью 1130 квадратных метров в Озерах выросла по сравнению со стартовой в 1,6 раза, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На неделе с 7 по 11 сентября 2020 года в Московской области состоялись 108 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков.

«Так, например, в городском округе Озеры на торгах по продаже земельного участка площадью 1130 квадратных метров на лот претендовали два участника, а итоговая цена продажи превысила стартовую в 1,6 раза», — сказал собеседник агентства.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на едином портале торгов Московской области.