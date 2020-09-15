РИАМО - 15 сен. В деревне Шевлино городского округа Солнечногорск неизвестный мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия по самолету, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Самолет совершил жесткую посадку в деревне Шевлино. В 16:30 пилот, находясь на высоте 100 метров, увидел мужчину, который вел стрельбу из неустановленного оружия. После чего услышал хлопок и звуки ударов по фюзеляжу», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате происшествия пострадавших нет. Личность мужчины установлена, по факту преступления проводится проверка. ​