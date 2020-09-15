РИАМО - 15 сен. Холодный атмосферный фронт принесет в Москву и Подмосковье «пузырь» полярного холода 18 сентября, температура воздуха будет, как в октябре, сообщается на сайте «Метеовести».

«Днем будет всего плюс 6…плюс 11 градусов, а это климатические показатели начала октября», — отмечается в материале.

Холода сопроводят ливни и штормовой ветер. Также сильные дожди прогнозируются и в четверг.

Ранее синоптики сообщали, что в конце следующей недели в Московском регионе может наступить старое бабье лето.