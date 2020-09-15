РИАМО - 15 сен. За неделю с 7 по 11 сентября в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков принял участие 171 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в городском округе Домодедово на торгах по аренде земельного участка, находящегося в собственности Московской области площадью 2,085 тысячи квадратных метров, на лот претендовали 12 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 12 раз», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.