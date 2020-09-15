РИАМО - 15 сен. На улице Плющева в Москве построят стартовый дом по программе реновации, который поможет запустить переселение в районе Перово, здание облицуют клинкерной плиткой контрастных оттенков, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Общая площадь дома составит около 22 тысяч квадратных метров. Авторы разделили и облегчили объем за счет контрастной облицовки фасадов: нижние этажи выполнят в темных тонах, а верхние – в светлых. В качестве основного материала решено использовать клинкер», – сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Стартовая площадка находится в районе Перово. Первые этажи полностью отдадут под общественные помещения. Остальные этажи, кроме технического, займут квартиры участников программы реновации.

Подъезды в доме будут сквозными для удобства жильцов. Вокруг дома сделают тротуары и дорогу для удобного подъезда к зданию.