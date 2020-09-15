РИАМО - 15 сен. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о воспрепятствовании правосудию и угрозах судье в связи с его работой, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

Перед судом предстал 61-летний житель Московской области.

«В июле 2020 года злоумышленник, находясь по месту своего жительства в городе Фрязино, <...> лично подготовил и направил электронное письмо, содержащее угрозу совершения им подрыва здания Басманного районного суда Москвы в случае принятия судьей неблагоприятного для обвиняемого решения при рассмотрении материала», - говорится в сообщении.

Эксперты заключили, что текст письма имеет признаки вербальной агрессии в форме угрозы.

Также обвиняемый публиковал в социальной сети видеоролики и тексты, возбуждающие ненависть и вражду.