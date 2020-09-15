РИАМО - 15 сен. Инновационные проекты Московской области с начала 2020 года получили гранты на сумму 261,8 миллиона рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Более 40 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц получили гранты, которые победили в шести конкурсах. Сумма грантов составила от 100 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. Еще 14 заявок на грант пока рассматриваются.
Кроме того, ведомство составляло для конкурсантов рекомендательные письма.
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