РИАМО - 15 сен. Инновационные проекты Московской области с начала 2020 года получили гранты на сумму 261,8 миллиона рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Более 40 субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц получили гранты, которые победили в шести конкурсах. Сумма грантов составила от 100 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. Еще 14 заявок на грант пока рассматриваются.

«Содействие в оформлении заявок для участия в конкурсах Фонда подмосковным предпринимателям оказывало министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области», — отмечается в материале.

Кроме того, ведомство составляло для конкурсантов рекомендательные письма.