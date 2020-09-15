РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске выделили средства на покупку лекарств 14-летнему мальчику, который борется с онкологией, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Подольчанин Илья Кулагин за свои 14 лет много времени провел в больницах мужественно сражаясь с онкологией. Его диагноз: острый миелоидный лейкоз. Лекарства, обследования, курсы химиотерапии и пересадка костного мозга дали свой результат - долгое время он находится в ремиссии.

«Такое интенсивное лечение не прошло бесследно для детского организма. Мальчику необходим постоянный прием лекарств и регулярное наблюдение у многих специалистов. Семья до недавнего времени справлялась с ситуацией самостоятельно. Мама находилась с сыном, а папа содержал семью. Как и многие, в период пандемии отец потерял работу, и семья оказалась в сложном положении», - говорится в сообщении.

Сестричество взяло мальчика под опеку, были выделены средства на приобретение запаса необходимых лекарств. Волонтеры поблагодарили жертвователей за помощь и пожелали мальчику здоровья и сил.