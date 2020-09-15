РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Спортсменка из Подольской спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Юлиса Красильникова в составе команды Московской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по выездке «Лично-командное Первенство России среди детей, юношей, юниоров и юниоров до 25 лет», сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

С 9 по 13 сентября спортсменка МУ СШОР «Фаворит» Красильникова выезжала на всероссийские соревнования по выездке «Лично-командное Первенство России среди детей, юношей, юниоров и юниоров до 25 лет». Соревнования проходили в КСК Maxima Stables в подмосковном Дмитровском округе.

«Красильникова на лошади Данте Вельтино выступала за команду «Московская область - 1» в категории «Юноши». В результате соревнований команда завоевала I место. В личном зачете в программе «Командный приз. Юноши» Красильникова на Данте Вельтино заняла пятое призовое место», - говорится в сообщении.

Спортсменке пожелали дальнейшего спортивного развития и успехов.