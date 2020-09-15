РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 сен. Городской округ Мытищи готов к отопительному сезону на 98%, отопление включат, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха опустится на уровень ниже плюс 8 градусов, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В рамках профилактических работ специалистами АО «Мытищинская теплосеть» проведены: ремонтные работы, экспертизы, наладка оборудования, гидравлические испытания тепловых сетей.

«Уважаемые мытищинцы, напомню вам, что решение о начале отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха опускается на уровень ниже плюс 8 градусов. Работы по включению и регулировке внутренних систем отопления обычно длятся несколько дней», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что, в первую очередь, подается тепло на соцобъекты: детские сады, школы, больницы и поликлиники. И только потом в жилые дома и на прочие объекты (промышленные предприятия).