РИАМО - 15 сен. За прошедшие сутки в столице выявили 730 случаев заражения коронавирусом, среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%, сообщает оперштаб Москвы.

«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — отмечается в материале.

Среди новых заболевших 34,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% — от 46 до 65 лет, 17,2% — от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет. Среди новых заболевших 12,7% — дети.

1086 пациентов выздоровели после курса лечения за сутки, умерли 13 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.