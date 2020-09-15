РИАМО - 15 сен. Благотворительный гастрономический забег Run & Eat состоится 19 сентября в парке Победы на Поклонной горе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участниками мероприятия станут популярные рестораторы и шеф-повара, олимпийские чемпионы, профессионалы и сторонники здорового образа жизни.

«Спортсменов ожидают две дистанции в пять и 10 километров. Прямо на трассе будут расположены пит-стопы, где можно будет отдохнуть и подкрепиться закусками от известных гастрономических заведений. <...> Каждый участник забега получит стартовый пакет с подарками от партнеров, фирменной футболкой, а также медаль Run & Eat с новым дизайном 2020 года», – уточняется в сообщении.

Для участников и гостей мероприятия будут проходить разнообразные конкурсы и творческие воркшопы. На кулинарных мастер-классах шефы поделятся секретами приготовления мясных блюд, расскажут истории из жизни и кулинарии.

Участником забега может стать любой желающий старше 14 лет, бежать можно одному или в команде.

Все собранные во время забега средства будут направлены на проведение образовательного форума «Другая школа». 50 детей из разных регионов смогут приехать на несколько дней в Москву, побывать на мастер-классах профессионалов разных областей, пройти тренинги личностного роста и увидеть достопримечательности столицы.