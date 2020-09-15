РИАМО - 15 сен. Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник утром, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара снизился на 30 копеек, до 74,97 рубля. Евро опустился на 14 копеек, до 83,19 рубля», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты спрогнозировали, что к концу года российская валюта укрепится до 69 рублей за доллар.

Этому способствуют снижение волатильности рубля и стабильность золотовалютных резервов РФ, а также рост объемов экспорта золота и сельхозпродукции.​​