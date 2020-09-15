РИАМО - 15 сен. В столице за прошедшие сутки выявили 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе составило 272 523, сообщает оперативный штаб Москвы.

Еще 1086 пациентов выздоровели после курса лечения Covid-19 в Москве, за весь период пандемии врачи вылечили 231 483 человека.

За минувшие сутки в городе скончались 13 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в столице умерли 5006 человек.

В России за сутки выявили 5529 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. Полностью выздоровели 5605 человек, скончались 150 человек.

За весь период эпидемии по РФ выявили 1 073 849 случаев инфицирования, скончались 18 785 пациентов, вылечились 884 305 человек.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Переболевший Covid-19 человек может быть заразен до 90 дней.

Наши наблюдения сегодня – до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве рассказали о побочных эффектах у части привитых от Covid‑19 добровольцев. Примерно 14% прошедших вакцинацю жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах



- В оперштабе объяснили, почему в Москве выросло число новых случаев Covid‑19. Это связано с увеличением количества проводимых тестов и пассажиров в транспорте, а также с наступление холодов.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за 2 недели составляет 0,25%. Общее число случаев инфицирования в столице на текущей момент достигло 272 523.

- За сутки в России зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 151 больного. В Москве - 730.

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.