РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 сен. В Щелкове продолжается вакцинация против гриппа, для удобства жителей на территории округа дополнительно действуют два мобильных прививочных комплекса, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Сделать прививку против гриппа можно в любом государственном учреждении здравоохранения. Однако для большего удобства на территории округа действуют мобильные бригады», - говорится в сообщении.

Выездные прививочные бригады медицинских работников будут работать по адресам: возле МФЦ на улице Свирская, 2А с 08:00 до 12:00 — 16, 23, 30 сентября, а также 7, 14, 21 октября; возле гипермаркета «Глобус» с 08:00 до 15:00 — 26 сентября и 12, 26 октября.