РИАМО - 15 сен. Завершилось строительство одного из наиболее сложных в исполнении тоннелей на северо-востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«В начале лета завершили проходку правого перегонного тоннеля из уникальной круглой демонтажно-щитовой камеры вблизи станции «Рижская» к действующей «Савеловской», а теперь закончили строительство соседнего левого. Это один из сложнейших участков Большого кольца протяженностью более 3 километров», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что тоннелепроходческий щит прошел сразу два межстанционных перегона – сквозь будущие станции Большого кольца «Рижская» и «Марьина Роща».

Сложность тоннелепроходческих работ обусловлена особенностями гидрогеологии и насыщенностью городской застройки, пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Обилие коммуникации и инфраструктурных объектов над трассой проходки потребовало реализации большой программы геодезического мониторинга за зданиями и транспортными сооружениями, а также монтажа рельсостраховочных пакетов на главных путях Московской и Октябрьской железных дорог», – подчеркнул Кравцов.

Он уточнил, что вдоль трассы тоннеля залегают известняк средней прочности, глина твердой консистенции, мергель и суглинок, а наверху расположены пять участков железной дороги, сооружения Третьего транспортного кольца и жилые дома.