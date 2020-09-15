РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско проверил качество питания в школе подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Во вторник депутат проверил питание в гимназии №20.
«Все ученики начальной школы с 1 по 4 класс получают горячее питание бесплатно. Надо было убедиться, что все питание соответствует нормам и качествам, чтобы дети были довольны», - сказал депутат.
По его словам, завтраки в школе очень вкусные. Также до учителей довели информацию о надбавках к зарплате классным руководителям.
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