РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско проверил качество питания в школе подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник депутат проверил питание в гимназии №20.

«Все ученики начальной школы с 1 по 4 класс получают горячее питание бесплатно. Надо было убедиться, что все питание соответствует нормам и качествам, чтобы дети были довольны», - сказал депутат.

По его словам, завтраки в школе очень вкусные. Также до учителей довели информацию о надбавках к зарплате классным руководителям.