РИАМО - 15 сен. В Москве перед судом предстанут трое мужчин, которые более 20 лет назад расстреляли мужчину на юго-западе столицы, расследование уголовного дела завершено, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 27 октября 1997 года вблизи жилого дома на улице Островитянова было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями. Тогда установить причастных к убийству лиц не удалось», — сказала Иванова.

Во время следствия один из обвиняемых, отбывающий пожизненный срок за совершение особо тяжких преступлений, дал признательные показания по убийству.

«Следствием установлено, что мотивом к совершению преступления послужил спор между потерпевшим и его компаньоном при осуществлении совместной коммерческой деятельности», — добавила собеседник агентства.