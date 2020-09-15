РИАМО - 15 сен. Строители закончили монтаж пролетного строения левоповоротной эстакады транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Закончено бетонирование плиты дорожного полотна, установлены барьерные ограждения. В настоящее время проводится покраска основных конструкций эстакады», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На эстакаде ведутся монтаж коммуникаций, подготовка и благоустройство подэстакадного пространства. Эстакада обеспечит направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра города.

Проектом предусмотрено строительство бокового проезда с внешней стороны МКАД над Рижским направлением Московской железной дороги и Волоколамским шоссе, разворотной эстакады с внутренней стороны МКАД на внешнюю, направленного левоповоротного съезда с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра, боковых проездов вдоль МКАД.

Кроме того, будут построены и реконструированы съезды с транспортной развязки, будет реконструирована 600-метровая часть Волоколамского шоссе, будет построен боковой проезд Волоколамского шоссе и местных проездов, а также будет реконструирована эстакада на МКАД.