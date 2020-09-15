РИАМО - 15 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от детского сада №5 «Незабудка» в отношении ООО «Венс Групп» для включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Детский сад заключил с компанией контракт на выполнение работ по замене душевых поддонов.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы участников дела, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Венс Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.