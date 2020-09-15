РИАМО - 15 сен. ООО «Электросеть» отказалось исполнять контакт по комплексному обслуживанию ФГБУ «Центральный военный клинический санаторий «Архангельское» Министерства обороны РФ, расположенного в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Учреждение обратилось в УФАС России по Подмосковью, чтобы фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Электросеть» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в материале.

Но компания не согласилась с указанным решением и обратилась в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Электросеть» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.