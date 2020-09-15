РИАМО - 15 сен. Детская городская поликлиника появится в Кунцеве в 2022 году, ее построят на улице Академика Павлова напротив владения 40, поликлиника будет рассчитана на 320 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. Поликлиника относится к первому уровню оказания первичной медико-санитарной помощи», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Подразделения и помещения поликлиники оснастят новым современным медицинским и технологическим оборудованием. В ней будут фильтр-бокс, зона дежурного врача, зона приема анализов, зона платных услуг, кафе, зона выдачи справок и направлений и другое.

«Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в деятельности правительства Москвы. Планируется создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала», - добавил Загрутдинов.