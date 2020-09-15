РИАМО - 15 сен. В Москве и Подмосковье старое бабье лето может наступить в конце следующей недели, температура воздуха днем прогреется до плюс 11-16 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Перед приходом тепла прогнозируется похолодание: температура до плюс 8-13 градусов в конце текущей и начале следующей недели.

«Благодаря погожему скандинавскому антициклону, есть вероятность наступления старого бабьего лета, когда ночами воздух будет остывать до плюс 1-6 градусов, а в дневные часы прогреется до плюс 11-16 градусов», — отмечается в материале.

Синоптики считают, что остаток сентября и первая половина октября будут холоднее, чем обычно — на 2-3 градуса ниже климатической нормы.