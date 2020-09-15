РИАМО - 15 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Граница была закрыта с начала апреля из-за пандемии коронавируса.

«Возобновляется пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Кроме того, отменяется действие большинства ограничительных мероприятий в Южной Осетии. К примеру, приезжающим в республику не нужно будет находиться на карантине 14 дней. ​

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