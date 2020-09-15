РИАМО - 15 сен. В ТиНАО и на востоке Москвы сдадут в аренду пять земельных участков под индивидуальное жилое строительство, их площадь составляет от 0,1 гектара до 0,18 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Арендаторы смогут разместить на земельных участках частные жилые дома площадью от 392 до 751 квадратного метра, а также гараж, подсобные помещения и приусадебное хозяйство. В течение полутора лет победитель торгов должен построить на участке дом, ввести его в эксплуатацию и оформить на него права собственности», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Начальная стоимость аренды составляет от 123,6 тысячи до 688,6 тысячи рублей за год аренды участка.

«После завершения срока аренды арендаторы имеют возможность выкупить у города земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости», – добавил Ефимов.

За восемь месяцев 2020 года город выставил на торги 50 земельных участков под строительство индивидуального жилья. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Аренда земельных участков под индивидуальное жилищное строительство пользуется спросом: в этом году средняя конкуренция на торгах составила девять участников на лот, что в три раза выше показателей прошлого года», – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.