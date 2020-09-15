РИАМО - 15 сен. Согласно данным Роспотребнадзора, в России сделали прививку от гриппа свыше 7 миллионов человек, сообщает Газета.ru.

«Данный показатель составляет 5,0% от численности всего населения», —​ говорится в сообщении.

По мнению специалистов ведомства, сейчас в стране наблюдается низкий уровень заболеваемости.

За минувшую неделю в Подмосковье от гриппа привились свыше 323 тысяч человек, при этом 5 тысяч человек сделали прививку в мобильных пунктах.

В Москве работают 54 прививочных пункта около 38 станций метро, двух станций Московского центрального кольца, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг «Мои Документы».