РИАМО - 15 сен. В Москве и Подмосковье прогнозируется холодный конец сентября и начала октября, температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«По долгосрочным прогнозам, остаток сентября и первая половина октября будут холодными – на 2-3 градуса ниже положенного по климату и дождливыми (100-120% осадков)», — отмечается в материале.

Также холодными будут выходные на текущей неделе, воздух прогреется до плюс 8-13 градусов тепла.

В начале следующей недели придет ненастная и холодная погода.