РИАМО - 15 сен. Чаще всего жители столицы оформляли пакеты документов «Рождение ребенка», «Многодетная семья» и «Перемена имени» в офисах «Мои документы» в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году москвичи чаще всего обращались для оформления пакета «Рождение ребенка» — около 36 тысяч раз», - говорится в сообщении.

Такая услуга дает возможность одним пакетом получить свидетельство о рождении, установлении отцовства, СНИЛС, полис ОМС, государственный сертификат на материнский капитал и другие документы.

Москвичи 12,5 тысяч раз обращались в центры госуслуг для получения пакета «Многодетная семья». Родителям предоставляют удостоверение многодетной семьи, выдают карты москвича, помогают оформить льготы по налогу на имущество, оплате ЖКХ и другие услуги.

Третьим по популярности пакетом, который можно оформить в офисах «Мои документы», стал пакет «Перемена имени». Для получения комплекта поступило свыше 2 тысяч обращений. Он позволяет сменить фамилию после замужества, а также изменить имя и отчество в СНИЛС, полисе ОМС или загранпаспорте.

В центрах госуслуг москвичи могут воспользоваться такими направлениями получения документов, как «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Я потерял документы» и другие. Всего доступно девять жизненных ситуаций, по которым в сжатые сроки предоставляют расширенную консультацию. Всего в офисах «Мои документы» доступно свыше 270 госуслуг.