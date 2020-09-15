РИАМО - 15 сен. За прошедшие сутки в столице выздоровели от коронавирусной инфекции 1086 пациентов, за весь период пандемии московские врачи вылечили более 231 тысячи человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших <...> продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 231 483», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия инфекции у пациента проводят специальные анализы. После выписки все они получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

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15 СЕНТЯБРЯ

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.