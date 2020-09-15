РИАМО - 15 сен. В районе Орехово-Борисово Северное безработный на иномарке совершил наезд на пешехода, который погиб на месте, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Неработающий, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на неизвестного мужчину 35-40 лет, переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — сказал собеседник агентства.

Тело погибшего направили в бюро судмедэкспертизы.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.