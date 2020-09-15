РИАМО - 15 сен. Неизвестный выстрелил мужчине в ногу в центре столицы, по факту инцидента проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Безработный мужчина госпитализирован с огнестрельным ранением и открытым оскольчатым переломом левой бедренной кости», — сказал собеседник агентства.

По словам пострадавшего, инцидент произошел на улице Большая Садовая около дома 5, где неизвестный выстрелил ему в ногу.

По факту происшествия в настоящий момент проводится проверка.