РИАМО - 15 сен. В текущем году шесть столичных предприятий получили инвестиционные займы от правительства Москвы на общую сумму 500 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Город предложил производителям новый инструмент поддержки — инвестиционный заем на оборотные средства. В связи с последствиями пандемии и периода временных ограничений эта мера стала особенно востребованной», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Займы предоставили предприятиям пищевой промышленности, по производству оптики и систем безопасности. Средства по льготной ставке в 2% годовых на развитие производства или сохранение рабочих мест для сотрудников выдаются на срок до двух лет. Этой мерой поддержки уже смогли воспользоваться компании, где трудоустроено свыше 7 тысяч работников.

Размер займа для предприятия составляет от 20 до 100 миллионов рублей. При этом собственные и кредитные средства заемщика должны составлять не менее 30%. Остальная сумма предоставляется Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства.

Чтобы получить займы на льготных условиях, у компании должна быть положительная кредитная история. Кроме того, играет роль наличие статуса промышленного комплекса или резидента технопарка.