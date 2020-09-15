РИАМО - 15 сен. Ученые из Питтсбургского университета в США обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать Covid-19, сообщает Газета.ru.

Специалисты провели анализ почти 100 миллиардов потенциально полезных для борьбы с коронавирусом молекул.​

«Речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против Covid-19», — говорится в публикации журнала Cell.

В исследовании указано, что небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях. Это лучше сказывается на нейтрализации вируса.

«Его молекулы не связываются с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты», — подчеркивается в материале.

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Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.