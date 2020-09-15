РИАМО - 15 сен. Жители столицы могут воспользоваться аудиогидами во время пешеходных маршрутов по столице, став участниками проекта «Я шагаю по району», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сделать информацию о достопримечательностях и точках притяжения всех без исключений районов Москвы доступной для горожан и гостей столицы — одна из важных задач программы «Мой район», — отметил глава департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Дмитрий Преснов.

Онлайн-проект «Я шагаю по району» стартовал во вторник. Чтобы воспользоваться аудиогидами для прогулок по разным округам столицы, надо скачать приложение на мобильное устройство.

В настоящее время доступны маршруты по районам Бибирево, Отрадное, Очаково-Матвеевское и другим. Кроме того, в ближайшее время проект планируют дополнить информацией для прогулок по Куркину, Капотне, Преображенскому району.

Во время экскурсий пользователи услышат голоса актеров московских театров, которые расскажут о местных достопримечательностях.