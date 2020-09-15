РИАМО - 15 сен. В настоящее время в ходе реставрации усадьбы Гусева Полоса на территории инновационного центра «Сколково» завершаются работы по отделке интерьеров помещений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты воссоздают паркет по оригинальным образцам, реставрируют лепнину парадного вестибюля второго этажа и лестничной клетки, оштукатуривают и обтягивают тканевыми обоями стены», — говорится в сообщении.

В помещениях с высокой влажностью покрывают плиткой стены и пол. Внутри проводят освещение и монтируют карнизы. Кроме того, начался ремонт подпорной стенки террасы в парке. В ближайшее время планируют начать благоустройство территории, прилегающей к дому. Завершение всех работ по реставрации намечено на начало 2021 года.

В материале отмечается, что первые упоминания об усадьбе Гусева Полоса нашли в документах XVIII века. После ее приобретения в 1911 году инженер Александр Шумилин возвел двухэтажный дом из дерева на фундаменте из камня. Внутри провели отопление, канализацию и вентиляцию. В конце 90-х годов состояние здания начало приходить в упадок.

На сегодняшний день рабочие уже укрепили фундамент, отреставрировали кровлю и воссоздали фасады. Кроме того, по историческим образцам специалисты восстановили лестницу полукруглой веранды северного фасада и другие элементы интерьера.