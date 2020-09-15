РИАМО - 15 сен. Подключить объект капитального строительства к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод ГУП «Мосводосток» можно с помощью портала mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«ГУП «Мосводосток» стал седьмой организацией, которая предоставляет услуги по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на mos.ru», — говорится в сообщении.

На портале пользователи могут узнать о технических условиях, оформить необходимый акт или заключить договор о подключении к сетям. Ознакомиться с доступным перечнем можно в разделе «Бизнес»: (https://www.mos.ru/services/catalog/cat/118532/item/133532).

Как отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, жители столицы активно пользуются услугами на mos.ru. В настоящее время девелоперы взаимодействуют с организациями, которые снабжают ресурсами, с помощью 22 разных онлайн-услуг.

«Мосводосток» стал седьмой организацией, предоставляющей онлайн-услуги на официальном сайте мэра Москвы и встал в один ряд с ПАО «МОЭК», АО «Мособлгаз» и другими. Список организаций будет расширяться.

В 2020 году планируют перевести в электронный вид услуги РСО по заключению дополнительных соглашений к договорам о подключении. Предоставление все большего числа услуг в формате онлайн призвано улучшить инвестиционный климат в Москве.