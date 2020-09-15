РИАМО - 15 сен. Полицейские УМВД России по Ленинскому городскому округу уничтожили около тонны дикорастущей конопли на двух участках около деревни Богданиха и поселка Расторгуево, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Общая площадь произрастания растений составила более 1 гектара.

«По результатам исследования, изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что растения скосили, после чего сожгли.

«Общее количество уничтоженных растений составило более тысячи кустов весом около тонны», — добавила Петрова.

На территории Московской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». Оперативники ищут и уничтожают незаконные посевы мака, конопли и других растений с наркотическими и психотропными веществами.