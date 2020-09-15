РИАМО - 15 сен. В России могут ввести почасовой МРОТ, предложение по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда намерены обсудить при подготовке генсоглашения между работодателями, профсоюзами и правительством на 2021-2023 годы, пишет во вторник газета «Известия».

В Минтруде сообщили о готовности обсудить это предложение.

«Почасовой МРОТ уже утвержден во многих европейских странах, но необходимость нового показателя для России пока неясна. Его введение не лишит работодателей возможности платить людям меньше минимального заработка», — отмечается в публикации.

Платить меньше могут через договоры гражданско-правового характера.

Инициативу почасового МРОТа выдвинули в правительстве. Там отметили, что новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, которые ранее установили для работников.

На текущий момент зарплата сотрудника, отработавшего месячную норму полностью, должна быть не ниже МРОТ, а в северных регионах — МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки.

Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.​