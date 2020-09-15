РИАМО - 15 сен. В Пушкинском городском округе состоялось открытие Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева, это важное событие в культурной жизни Подмосковья, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в 2016 году было начато строительство нового здания колледжа»,— написала Харламова на своей странице в Instagram.

Она добавила, под крышей колледжа теперь будет работать и детская школа искусств.

«Уникальный проект не только для Подмосковья, но и для всей России», — отметила министр.

По ее мнению, такая интеграция сохранит преемственность и единый цикл обучения учащихся.

Ранее Харламова сообщила, что музыкальный колледж имени Прокофьева — кузница кадров для региона. Заниматься в отремонтированном колледже смогут порядка 850 человек — 250 студентов и 600 учеников детской музыкальной школы.

Общая площадь объекта составляет свыше 5,9 тысячи квадратных метров, его возвели в рамках национального проекта «Культура» за счет средств бюджета. Старый колледж имени Прокофьева разрушился после пожара в 2016 году.