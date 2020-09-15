РИАМО - 15 сен. С начала 2020 года столичные археологи обнаружили примерно пять тысяч артефактов старины в Москве, археологи работают в тандеме со строителями, сообщил РИАМО начальник управления сохранения объектов археологического наследия департамента культурного наследия города Владимир Пирогов.

«Если брать по вещам и не считать черепки, то около пяти тысяч артефактов найдено с начала года. Это меньше, чем в прошлом году, коронавирус вмешался в планы работ», – сказал Пирогов.

По его словам, на прошлогодний уровень выйти помешала самоизоляция, введенная в Москве из-за коронавирусной инфекции. В это время в городе остановили строительные работы.

«Все археологи работают в тандеме со строителями. Есть стройка – есть раскопки. Просто так в Москве археологи не копают. Только если в городе уже ведутся работы», – резюмировал Пирогов. ​