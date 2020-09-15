РИАМО - 15 сен. По итогам онлайн-курса «Акселератор», который прошел в рамках бесплатного проекта столицы по обучению старшеклассников и студентов основам предпринимательства «Бизнес-уик-энд», более 100 команд блестяще завершили обучение, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Завершающий этап программы - онлайн-курс «Акселератор» - провели с 13 июля по 24 августа.

«В заключительном этапе «Бизнес-уик-энда» участвовали 120 проектных команд по два-три человека. 108 из них — это почти 340 школьников и студентов — блестяще закончили обучение, показав рекордный результат. Их суммарный объем продаж за время акселерации превысил 12 миллионов рублей», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Под руководством наставников команды, участвующие в проекте, создавали план развития собственного бизнеса, а также принимали участие в мастер-классах по интересующих их темам.

К концу курса команды сделали видеопрезентации, которые были проанализированы специалистами. Для ребят были разработаны рекомендации и дорожная карта работ на ближайшие полгода после завершения курса.

Участники столичного проекта представили свои разработки по организации предприятий и фирм в области 3D-моделирования, ИТ, сельского хозяйства, психологии, производства, продажи светильников, сумок, украшений и так далее.

Закончившийся онлайн-курс «Акселератор» стал третьим по счету в столице в этом году. Всего в мероприятиях проекта «Бизнес-уик-энд» 2020 года поучаствовали порядка 20,5 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 27 лет.