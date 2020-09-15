РИАМО - 15 сен. Жители столицы могут стать волонтерами и взять на себя роль наставников для детей-сирот, став участниками проекта «Давай дружить!», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Неравнодушные москвичи смогут записаться в число социальных волонтеров и посвятить время этим детям (сиротам - ред.). Кроме того, у каждого желающего будет возможность проводить мастер-классы и обучающие лекции», — сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, 20,1 тысячи детей в столице сегодня остались без попечения родителей. При этом 93,1% сирот живут в приемных семьях. Остальным оказывается поддержка в центрах содействия семейному воспитанию, куда они устроены для проживания.

Те, кто хочет стать наставником для детей-сирот, могут лучше узнать об их историях и мечтах на сайте проекта «Давай дружить!» (https://dobrayamoskva.ru/nastavniki).

Чтобы стать участником, надо оставить заявку по электронному адресу nastavniki@dobrayamoskva.ru или на сайте проекта.