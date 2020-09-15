РИАМО – 15 сен. В ходе грядущих раскопок в центре столицы археологи могут сделать музеефикацию новых объектов старины, которые могут расширить представление москвичей о городской архитектуре в прошлых веках, сообщил РИАМО начальник управления сохранения объектов археологического наследия департамента культурного наследия столицы Владимир Пирогов.

«В центре, на Китай-городе, ожидаются крупные раскопки. Там могут попасться интересные объекты - срубы, фундаменты, если они будут в хорошем состоянии, то музеефикации будут. Китай-город богат на древности», - сказал Пирогов.

Он добавил, что после раскопок в центре города могут появиться редкие деревянные музеефицированные объекты. Такие объекты редки для столицы и на сегодняшний день их можно увидеть только на территории Зачатьевского монастыря.

«Музеефикация дерева - это большая проблема. Его нужно консервировать, обрабатывать. К сожалению, в Москве пока такой музеефикации мало. Пытались такое делать на Манежной площади в первой половине 1990-х годов, но тогда этого сделать не удалось. Сейчас это возможно», - добавил Пирогов.

За последние девять лет в Москве в ходе археологических раскопок обнаружили порядка 45 тысяч артефактов.