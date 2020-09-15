РИАМО - 15 сен. В Москве за минувшие сутки умерли 13 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.

Таким образом, общее число умерших достигло 5006.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — говорится в сообщении.

Врачи советуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При необходимости необходимо вызвать врача на дом.

В столице сняли почти все ограничения, введенные из-за пандемии. При этом продолжает действовать масочный режим — средства индивидуальной защиты нужно носить в общественных местах и при поездках в транспорте.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 СЕНТЯБРЯ

- Ученые нашли белок, который полностью нейтрализует Covid‑19. Негативные побочные эффекты на человека минимальны.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 006 человек.