РИАМО - 15 сен. В Москве и Подмосковье во вторник прогнозируется облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем составит до плюс 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион сохранит свои позиции на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а в Московской области — от плюс 13 до 18 градусов.

Северо-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы будут достигать от 12 до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 55%.