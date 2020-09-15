РИАМО – 15 сен. Капитальный ремонт Большого Каменного моста в столице проводят в круглосуточном режиме, работы планируют завершить раньше срока, который намечен на декабрь 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта мост пересоберут заново, при этом он продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства, аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост», — сказал Бирюков.

Он добавил, что работы ведут круглосуточно, по ночам проводят только бесшумные работы.

Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки. Благодаря ремонту увеличится несущая способность моста. Это продлит срок службы, позволит после работ дольше не ремонтировать мост.

С проезжей части на мосту сняли свыше 9 тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров бетонного и железобетонного оснований. Демонтировали свыше 2 тысяч квадратных метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения. Их направили на реставрацию.