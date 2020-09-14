РИАМО - 14 сен. В Госжилинспекции Подмосковья обработали 4,5 тысячи заявок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на минувшей неделе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Заявку на портале eds.mosreg.ru управляющие организации принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки, чаще всего, это опять-таки сутки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В 26 муниципальных образованиях Подмосковья общее количество обращений снизилось. В пятерку муниципалитетов с наибольшим снижением числа вошли Серебряные Пруды (минус 67%), Дубна (минус 61%), Зарайск (минус 50%), Лосино-Петровский (минус 49%) и Красногорск (минус 39%).

А Черноголовка стала единственным городским округом региона, из которого за неделю не поступило ни одной заявки.