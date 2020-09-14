РИАМО - 14 сен. Прокуратура Москвы проверит исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту применения отцом физической силы к несовершеннолетней дочери, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что мужчина, находясь в квартире по улице 5-я Кожуховская, угрожал своей дочери и причинил ей телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия. Кроме того, они дадут оценку родителям по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.