РИАМО - 14 сен. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому председатель Мосгорсуда Ольга Егорова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает Газета.ru.

«Егорову Ольгу Александровну наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в совершенствование правосудия в РФ, обеспечение защиты и законных интересов граждан», — говорится в документе.

Ранее Егорова подала в отставку с 23 октября. Ее заявление ВККС рассмотрит 22 сентября.

Егорова родилась в 1955 году, является профессором кафедры юридических наук Российского государственного университета правосудия. С 2000 года она занимает пост председателя Мосгорсуда.​