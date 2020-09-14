РИАМО – 14 сен. Отопление в домах столицы включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже 8 градусов, а существенно похолодает в городе в последние дни сентября, сообщает kp.ru.

«В Москве отопление включают по распоряжению правительства города, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже отметки 8 градусов. И, по прогнозу погоды, ожидается дальнейшее снижение температуры», — сказал собеседник издания в мэрии столицы.

Отопление в первую очередь включат в школах, поликлиниках и больницах.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, до конца недели среднесуточная температура ниже 8 градусов не опустится. Существенное похолодание ожидается в последние пять дней сентября.

В 2019 году отопление в столице включили 23 сентября. ​​